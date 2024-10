Lomé, s’apprête à accueillir, du 12 au 18 novembre, la troisième édition de la Coupe du Monde de Slam.

Ce rendez-vous international réunira des participants venus d’une quarantaine de pays, parmi lesquels la France, la Belgique, l'Estonie, l'Espagne, le Brésil, le Costa Rica, le Japon, l'Afrique du Sud, le Maroc, et le Burkina Faso.

Cette compétition, une première pour le Togo, avait été organisée en Belgique en 2022 et au Brésil en 2023.

Ce sera l'occasion pour le pays hôte de faire briller la scène du slam, un art de la parole rythmé et poétique, dans diverses langues, incluant l'arabe, le japonais, le français, le portugais, l'espagnol, l'anglais, et même l'Ewé, l’une des langues locales du Togo.

Qu'est-ce que le Slam ?

Le slam est un art de la scène vivante où l’artiste, seul face au public, proclame un texte de manière rythmée, souvent poétique, et parfois solennelle.

Né dans les années 1980 aux États-Unis, le slam a progressivement gagné en popularité à travers le monde, devenant un outil d’expression puissant pour véhiculer des idées, des émotions et des récits personnels. L'originalité du slam repose sur l'absence de musique, l’accent étant mis sur le texte et la façon dont il est délivré.

Cet art est également un espace d'échange et de créativité, où les slameurs rivalisent non seulement par la qualité de leur prose, mais aussi par leur capacité à captiver et à émouvoir le public. Les compétitions de slam, comme la Coupe du Monde, sont souvent des moments de partage, où des artistes de tous horizons viennent confronter leurs talents dans une ambiance bienveillante mais compétitive.

Le Slam, bien plus qu’un simple art de la parole, est une plateforme d’expression, un espace de revendication et de liberté où les mots ont le pouvoir de transformer et de toucher profondément.

Cette Coupe du Monde à Lomé sera une opportunité unique de célébrer cette discipline artistique, tout en renforçant les liens entre les cultures et en mettant en lumière le talent des slameurs du monde entier.