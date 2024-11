Les traditions sont le moteur du progrès

Edem Kokou Tengué, ministre à la Présidence de la République, a pris part samedi à la fête traditionnelle Gbénondzouzan à Asrama, dans la préfecture de Haho, à 123 km au nord-est de Lomé.

Placée sous le thème « Une jeunesse épanouie, gage d’un développement durable et intégral du canton », cette célébration a mis en lumière l’importance de la jeunesse, de l’unité et des traditions pour le développement local et national.

La fête de Gbénondzouzan, ou « fête de l’union », est bien plus qu’une simple célébration. Elle représente un moment de communion, de retour aux sources et de réflexion collective pour les fils et filles du canton d’Asrama. À travers cette tradition, les habitants se retrouvent pour renforcer les liens sociaux, célébrer leur héritage culturel et discuter des défis et opportunités pour le développement de leur communauté.

Le ministre Tengué a salué l’esprit de cette fête, rappelant que l’unité et la cohésion sociale sont les piliers du progrès.

« Ce n’est pour rien que nos devanciers ont toujours dit que l’union fait la force. Peu importe les mésententes, défendons d’abord la cause nationale, car le développement d’Asrama en dépend », a-t-il affirmé.

S’adressant à la jeunesse, le ministre a souligné l’importance de saisir les opportunités offertes par le gouvernement sous la direction du Président Faure Gnassingbé. Il a encouragé les jeunes à s’investir dans leur parcours éducatif et professionnel pour bâtir un avenir prometteur.

Il a également insisté sur le rôle crucial de l’agriculture, invitant les jeunes à s’y engager activement pour contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire et à la croissance économique du pays.

En outre, le ministre a appelé les jeunes à participer aux efforts nationaux de sécurité et de cohésion sociale, notamment dans la lutte contre les menaces terroristes. Il a insisté sur leur rôle dans la construction d’une communauté unie et résiliente face aux défis.

Le canton d’Asrama bénéficie depuis plusieurs années d’une attention particulière des autorités. Parmi les réalisations marquantes figure la route Notsè-Tohoun, qui a désenclavé totalement cette région, facilitant ainsi les échanges et améliorant les conditions de vie des habitants.

Situé dans la commune de Haho 2, Asrama est également connu pour sa richesse naturelle, abritant la plus grande exploitation forestière de l’Office de Développement et d’Exploitation des Forêts (ODEF). Cette région, l’une des plus vertes du Togo, reflète un équilibre entre préservation de l’environnement et développement économique.

Gbénondzouzan illustre parfaitement la manière dont les traditions et cultures locales peuvent jouer un rôle central dans le développement. Ces fêtes sont des moments privilégiés pour renforcer les liens communautaires, promouvoir les valeurs ancestrales et réfléchir aux stratégies pour un développement harmonieux.

En participant à cet événement, M. Tengué a montré l’importance que le gouvernement accorde à la préservation des cultures tout en encourageant les initiatives modernes. Ce mélange d’héritage et de progrès permet de bâtir un avenir où les traditions enrichissent les efforts de développement.

Au terme de cette célébration, le message du ministre était clair : l’unité, la jeunesse et les traditions sont les moteurs du progrès. Il a exhorté les habitants d’Asrama à rester soudés et à travailler ensemble pour relever les défis de leur canton et du pays.

Avec des initiatives comme Gbénondzouzan, le Togo montre que ses valeurs culturelles et ses ambitions modernes peuvent aller de pair pour construire une nation prospère et unie.