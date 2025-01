Mémoire, création artistique et engagement citoyen

Du 11 au 19 février le Togo vibrera au rythme du Festival des Arts et Mémoires, un événement culturel qui se déroulera simultanément dans les villes d’Aného, Agbodrafo, Nukafu, et Kpalimé.

Placé sous le thème évocateur « Des chaînes à la liberté : Mémoire, Héritage et Espoir », ce festival entend revisiter l’histoire douloureuse de l’esclavage tout en ouvrant des perspectives d’avenir fondées sur l’unité.

Le thème « Des chaînes à la liberté » résonne comme un hommage aux millions de victimes de la traite négrière transatlantique. Cette période sombre de l’histoire africaine sera explorée à travers diverses activités culturelles et éducatives.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de reconnecter les peuples africains avec leur histoire et de renforcer les liens avec la diaspora afro-descendante, souvent en quête de ses racines.

Les villes hôtes offriront un programme riche et varié, mêlant tradition et création contemporaine : danse traditionnelle, concerts, ateliers d’artisanat, expos …

Objectif : valoriser les savoirs locaux et à offrir une plateforme d’expression aux artistes et créateurs afro-descendants, favorisant ainsi la transmission culturelle et le dialogue intergénérationnel.

Le Festival dépasse la simple commémoration. Il se veut un véritable espace de réflexion sur des enjeux contemporains majeurs : la justice sociale, l’identité culturelle, le rôle des Afro-descendants dans le développement du continent africain.