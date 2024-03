On va bien rigoler

Le Festival international du rire aura lieu à Lomé du 15 au 21 avril.

Plusieurs invités étrangers sont annoncés parmi lesquels Myriam Baroukh et Tristan Lucas.

Ce dernier a écrit, réalisé et interprété des courts-métrages et des sketchs diffusés sur Canal+ et TF1. Il a écumé les cafés-théâtres de France et de Navarre avec sa troupe de théâtre d’improvisation (Les Ours dans ta baignoire).

Myriam Baroukh se produit régulièrement au Théâtre des Mathurins, au Point Virgule, au théâtre du Gymnase, au Splendid, notamment.

Au programme du Festival, des spectacles, bien sûr, mais aussi des discussions autour de l’humour.