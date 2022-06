Street Art City accueille des artistes togolais

Depuis son ouverture en 2016, Street Art City à Lurcy-Lévis (France) surprend. Chaque année, le site met en lumière des artistes du street art via des expositions étonnantes. Une résidence unique au monde, qui attire de plus en plus de collectionneurs.

Cette année, des artistes togolais participent à cet évènement aux côtés de 300 autres créateurs venus du monde entier.

L’exposition, ouverte jusqu’au 30 octobre devrait accueillir 50.000 visiteurs.

Marie Adjovi, Imelda Savi, Delphes Swaga et Battu Fly espèrent que cette expo leur donnera une visibilité internationale, notamment auprès des professionnels.

Le Street art est un mouvement artistique contemporain qui s’est développé à la fin du siècle dernier. Il se définit comme l’art des endroits publics, celui qu’on retrouve dans nos rues, sur nos murs. Celui auquel on ne prête pas toujours attention, mais qui peut réserver de belles surprises. Il se présente sous diverses formes : graffiti, graffiti au pochoir, création d’affiche, pastel et même projection vidéo.