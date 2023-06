Talents d'ici et d'ailleurs

Un festival du film européen se déroule actuellement à Lomé.

L’occasion pour l’ambassadeur de l’UE à Lomé, Joaquin Tasso Vilallonga, de plaisir pour plus de brassage culturel entre l’Europe et le Togo.

‘L’UE et ses membres, notamment la France et l’Allemagne, avons convenu ensemble avec le gouvernement d’établir un certain nombre de priorités de notre coopération et la culture en fait partie.’’ a-t-il déclaré.

Cette coopération culturelle densifiée passe par l’organisation au Togo de festivals, d’expositions, de concerts, d’échanges d’artistes afin de promouvoir les talents tant européens que togolais.