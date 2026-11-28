Pour ouvrir 2027, Toofan voit grand. Samedi, le duo togolais a officialisé un concert au stade municipal de Lomé, le 2 janvier 2027. « On commence l'année ensemble, en grand », promettent Master Just (Fabrice Dabla) et Barabas (Blaise Mensah), les deux « Fils du vent ».

L'histoire commence en 2005, et le premier coup d'éclat est indissociable du football. En 2006, les Éperviers se qualifient pour la première fois de leur histoire pour une Coupe du monde, en Allemagne. Toofan leur dédie « Ogbragada », qui devient l'hymne d'un pays en fête et propulse le duo sur le devant de la scène.

Depuis, Toofan a forgé son propre son, le « Cool Catché ». Ce cocktail mêle notamment le kamou togolais et le coupé-décalé ivoirien. Sur des rythmes taillés pour la danse, le duo chante le quotidien, l'amour, les galères et l'espoir.

La recette a fait mouche bien au-delà du Togo. Des tubes comme « C'est magique », « Apéritif », « Ziguidi », « Affairage » ou « Orobo » ont fait danser l'Afrique francophone et la diaspora.

Vingt ans après leurs débuts, les Fils du vent soufflent toujours aussi fort. Le 2 janvier, ils comptent bien faire du stade de Lomé la plus grande piste de danse du pays.