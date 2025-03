Un atelier artistique pour revisiter l’histoire entre le Togo et l’Allemagne

Depuis quelques jours, Ahépé, une localité située à 60 kilomètres de Lomé, est le théâtre d’un atelier artistique majeur, organisé dans le cadre du projet "Tisser des Nouveaux Liens".

Cet événement, qui se déroule jusqu’au 16 mars 2025 à l’Espace Azankpo, bénéficie du soutien de la Mairie de Yoto 2 et du Goethe-Institut.

L’objectif principal de cet atelier est d’explorer, à travers l’art contemporain, les relations historiques entre le Togo et l’Allemagne. Pour ce faire, huit artistes togolais, issus du pays et de la diaspora, collaborent avec des chercheurs allemands du Ethnologisches Museum et du Zentralarchiv des Staatliche Museen zu Berlin.

L’atelier s’inscrit dans une démarche de réinterprétation des collections historiques conservées en Allemagne. Parmi celles-ci figurent :

- 1 800 objets culturels togolais

- Des photographies anciennes

- Des archives sonores

À travers diverses expressions artistiques telles que la peinture, la sculpture, la photographie et la performance, les artistes engagés dans ce projet proposent un nouveau regard sur ce patrimoine et ouvrent une réflexion collective sur la mémoire, l’histoire et la restitution culturelle.

Une exposition prévue en 2026 à Berlin

Les œuvres produites au cours de cet atelier seront intégrées à une exposition permanente au Humboldt Forum de Berlin en 2026. Cette exposition ambitionne de transformer les musées en espaces inclusifs et participatifs, en offrant une place centrale aux artistes togolais dans la conception de la présentation.

Ce projet ne se limite pas à une simple mise en valeur du patrimoine togolais, il représente également une opportunité de dialogue entre le Togo et l’Allemagne sur les enjeux de la restitution et de la conservation des œuvres culturelles africaines.

Partenaire clé de cette initiative, le Goethe-Institut joue un rôle central dans le renforcement des échanges artistiques et scientifiques entre les deux pays. En soutenant ce projet, l’institut contribue à l’émergence d’un dialogue équilibré et respectueux sur l’héritage historique commun.

À travers "Tisser des Nouveaux Liens", l’art devient un vecteur de réconciliation et de compréhension mutuelle, en réunissant création contemporaine et recherche scientifique pour réécrire une histoire partagée.

Ce projet marque ainsi une étape significative dans les relations culturelles entre le Togo et l’Allemagne, en offrant une nouvelle plateforme d’expression et de réflexion sur la mémoire collective et l’avenir du patrimoine africain.