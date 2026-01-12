Un carrefour des cultures

Rubriques

Un festival culturel dédié à une connexion entre le Togo, la Guadeloupe (département français) et l’Allemagne aura lieu à Lomé du 19 au 24 janvier.

Des racines communes © republicoftogo.com

L’événement, organisé par l’Institut Goethe, entend renforcer les liens culturels et historiques entre ces trois espaces géographiques distincts mais connectés par l’histoire.

Le choix de ces trois territoires n'est pas anodin. L'Allemagne a eu une présence coloniale au Togo jusqu'à la première guerre mondiale, laissant des traces culturelles et linguistiques encore perceptibles aujourd'hui. La Guadeloupe partage avec le Togo des racines africaines communes à travers l'histoire de la traite négrière et de la diaspora africaine.

Ce triangle culturel offre donc une occasion unique d'explorer les héritages croisés, les mémoires partagées et les créations contemporaines issues de ces rencontres historiques.

