Un espace de transmission et de partage

Les villes de Glidji et d’Aného accueilleront du 12 au 19 janvier le Festival des Divinités Noires, un des événements culturels les plus emblématiques de la sous-région ouest-africaine.

Ce festival, riche en symboles et en célébrations, offre une plateforme unique pour explorer les traditions, la spiritualité et le patrimoine des peuples noirs, tout en renforçant les liens entre l’Afrique et sa diaspora.

L’évènement met en lumière la diversité et la richesse du patrimoine culturel africain, qu’il soit matériel ou immatériel. À travers des cérémonies rituelles, des danses traditionnelles, des expositions d’art et des conférences, cet événement vise à valoriser l’héritage ancestral et à affirmer une identité africaine forte et vivante.

Les festivités honorent les divinités, les traditions spirituelles et les pratiques culturelles qui ont façonné les communautés africaines à travers les âges.

Le festival met également à l’honneur les sociétés initiatiques, des institutions essentielles dans la transmission des savoirs et des valeurs au sein des communautés africaines. Ces sociétés jouent un rôle clé dans la préservation des cultures locales, tout en les adaptant aux défis contemporains.

Outre son aspect spirituel, c’est un espace d’échanges interculturels. Il rassemble des artistes, des chercheurs, des chefs traditionnels et des membres de la diaspora venus des quatre coins du monde. Ensemble, ils partagent des expériences, des pratiques culturelles et des savoir-faire, renforçant ainsi les liens entre les peuples.

Le Festival des Divinités Noires 2025 s’impose comme un carrefour de la culture africaine, un lieu de brassage et de célébration des traditions ancestrales. Il est une invitation à redécouvrir la richesse spirituelle et culturelle de l’Afrique, tout en créant des ponts avec la Diaspora et le reste du monde.