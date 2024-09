Un grand mouvement vertueux

Les Ewé du Togo, du Ghana, du Bénin, et de la diaspora ont célébré samedi Agbogboza, leur fête traditionnelle à Notsè, située à 95 km au nord de Lomé.

Cette ville, chef-lieu de la préfecture du Haho, est reconnue comme le berceau historique de ce grand peuple qui a été autrefois sous le règne du roi Agokoli.

Notsè occupe une place centrale dans l'histoire des Ewé, car c'est de là que provient une grande partie de cette population avant son exode vers différentes régions du Togo et au-delà des frontières.

En quête de plus de liberté, les Ewé ont migré vers plusieurs localités, notamment Ho, Anlogan, Hohoe et Aflao au Ghana, ainsi que Komé au Bénin.

Au Togo, les Ewé constituent une communauté importante, avec leur langue adoptée comme langue nationale, témoignant de leur forte présence culturelle et de leur contribution à l'identité nationale.

Agbogboza représente bien plus qu'une simple fête pour le peuple Ewé. Elle est une opportunité unique de se reconnecter avec les racines ancestrales et de redécouvrir la genèse de cette communauté.

Pour de nombreux Ewé, cet événement est une occasion de pèlerinage à Notsè, un retour aux sources pour préserver l'héritage culturel.

Cette célébration est également un moment de gratitude envers les ancêtres pour les récoltes agricoles, marquée par des offrandes des prémices aux divinités locales pour exprimer la reconnaissance des bonnes moissons et des bénédictions reçues au cours de l'année.

Elle incarne le respect des traditions et des valeurs transmises de génération en génération, assurant ainsi leur préservation dans un monde en constante évolution.

Florence Yawa Kouigan, ministre de la Communication, de la Culture et porte-parole du gouvernement, qui représentait le chef de l'État lors de cette célébration, a souligné l'importance de ces traditions dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Togo.

Une clé pour comprendre les enjeux contemporains

« Même si la culture principale de ce peuple s’est diversifiée au fil des années, cela n’empêche pas d’exploiter cette variété comme potentiel pour la conservation de la paix et la cohésion dans le pays », a-t-elle déclaré.

Pour Mme Kouigan, Agbogboza n'est pas seulement un moment de retour aux racines, mais aussi une opportunité de "pèlerinage où la mémoire et l'identité culturelle s'embrassent."

En revenant chaque année à Notsè, le peuple Ewé forme une "boucle de plus dans ce grand mouvement vertueux" qui les ramène à leur origine, permettant ainsi une meilleure projection vers l'avenir.

Au-delà de la célébration du passé, Agbogboza est un moment pour revisiter le riche patrimoine culturel du Togo, perçu comme une véritable clé pour mieux analyser les questions contemporaines.

Selon Mme Kouigan, cette fête marque une étape cruciale dans la compréhension de la diversité culturelle togolaise et dans la promotion d'un dialogue ouvert entre les différentes communautés du pays.

Agbogboza clôture le cycle des fêtes traditionnelles chez les Ewé du Togo, marquant ainsi la fin d'une série de célébrations qui rythment la vie de cette communauté tout au long de l'année.

C'est une occasion de renforcement des liens communautaires, d'expression de la fierté culturelle et de mise en avant des valeurs de solidarité et de fraternité qui caractérisent le peuple Ewé.

Les traditions jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne et le développement social du Togo. Elles servent de lien entre le passé et le présent, assurant la transmission des valeurs, des croyances et des pratiques culturelles à travers les générations.

Dans un contexte mondial marqué par des transformations rapides, le maintien de ces traditions offre aux Togolais un sentiment d'appartenance et de continuité, tout en servant de socle pour la cohésion sociale et l'unité nationale.