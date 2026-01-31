Rubriques

Un guide réaliste pour transformer l’effort en réussite durable

‘Tous Capables’, le nouvel ouvrage de Steve Bodjona, s’inscrit dans une approche du développement personnel à la fois réaliste, accessible et ancrée dans le vécu.

La couverture de l'ouvrage © republicoftogo.com

Loin des promesses spectaculaires, le livre défend une idée simple et exigeante : le succès se construit par la discipline, l’action quotidienne et l’amélioration progressive.

Ce qui fait la force de Tous Capables, c’est sa contextualisation. L’auteur adapte les principes de réussite à des réalités concrètes, proches du lecteur, en s’appuyant notamment sur son propre parcours scolaire.

Il montre avec clarté que les compétences ne sont pas innées, mais se développent par le travail régulier.

Steve Bodjona accorde aussi une place importante à l’échec, présenté comme un levier d’apprentissage.

Sa distinction entre persévérance et entêtement apporte une vraie valeur pédagogique. Les concepts d’Ikigai et de Kaizen viennent structurer une philosophie fondée sur le progrès constant plutôt que sur la réussite immédiate.

Sobre, motivant et pragmatique, Tous Capables n’est pas un livre de promesses, mais un appel à la responsabilité personnelle. Une lecture utile pour ceux qui veulent transformer leurs intentions en actions concrètes.

______

Vente en librairie 

