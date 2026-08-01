Un outil de transmission entre générations

À l'heure où les modes de vie évoluent rapidement, l’artiste togolais Ahlin Kodjo choisit de préserver les traces d'un passé riche en traditions et en émotions.

À travers ses œuvres, il transforme les souvenirs du quotidien en témoignages visuels, invitant le public à redécouvrir des valeurs et des moments de vie parfois menacés par l'oubli.

Dans son atelier à Lomé, l'artiste donne vie à des scènes inspirées de son environnement d'enfance : villages, jeux d'enfants, instants familiaux et gestes du quotidien.

À travers la peinture à l'huile, l'acrylique, le crayon ou encore l'utilisation du tissu comme support d'expression, il raconte une histoire collective et met en lumière la profondeur des souvenirs qui façonnent les identités.

Après 16 années consacrées à la peinture, Kodjo revendique un rôle de passeur de mémoire. Ses tableaux ne se limitent pas à une représentation esthétique du passé ; ils portent aussi un message sur les mutations de la société et sur la nécessité de conserver un lien avec les repères culturels d'autrefois.

« Le milieu dans lequel j'ai vécu est la source de mon inspiration. C'est cette mémoire que je veux faire revivre à travers mes tableaux. Je veux rappeler aux jeunes générations d'où elles viennent », confie l'artiste.

Par son approche, l’artiste fait de la peinture un outil de transmission entre les générations.