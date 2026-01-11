Rubriques

Un peuple qui oublie sa culture perd son avenir

La cérémonie de fin de la fête "Adossa-Gadao", un événement culturel majeur du peuple Tem, s’est déroulée samedi à Sokodé (région Centrale).

La culture comme richesse nationale © republicoftogo.com

Adossa-Gadao constitue un rendez-vous avec l'histoire, un dialogue entre les générations et un pacte renouvelé entre la terre, l'homme et la communauté. Cette célébration unique incarne la rencontre harmonieuse de deux traditions qui, loin de s'affronter, se sont unies dans une symbiose exprimant la volonté de vivre ensemble et de promouvoir des valeurs communes.

Adossa représente la fête de l'endurance et de la maîtrise de soi, où le courage se conjugue avec la discipline et la foi. De cette tradition est née l'identité Tem forte, ouverte et profondément ancrée dans les racines ancestrales. Gadao, quant à elle, célèbre les moissons et le lien sacré entre l'homme et la terre nourricière, rappelant la gratitude due à la nature.

Le président du Conseil était représenté par la ministre-conseiller Pascaline Akoussoulèlou Bodjona.

"Transmettre la culture, c'est garantir la paix de demain", a-t-elle souligné, insistant sur la dimension prospective de ce patrimoine immatériel.

Adossa-Gadao porte un message fort de cohésion sociale et d'unité nationale. En valorisant l'identité Tem tout en l'inscrivant dans une dynamique de développement, cette fête illustre comment les traditions peuvent servir de socle à la construction d'une société moderne, inclusive et prospère.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Koutammakou fait peau neuve

Koutammakou fait peau neuve

Situé dans la région de la Kara, au nord du Togo, le site de Koutammakou fait actuellement l’objet de travaux de réhabilitation. Fragilisées par les intempéries et le temps, le site présentait un état de délabrement préoccupant.

Une tradition retrouvée au service de la paix sociale dans le nord

Une tradition retrouvée au service de la paix sociale dans le nord

Après plusieurs années de suspension, la fête traditionnelle Tingban Paab a fait son grand retour samedi dans la préfecture de Tône, au cœur de la région des Savanes, marquant un moment fort de cohésion sociale, de dialogue communautaire et de valorisation culturelle.

Clap de fin en musique

Clap de fin en musique

Le 9ᵉ Congrès panafricain, qui se tient à Lomé du 8 au 12 décembre, s’achèvera vendredi soir par un grand concert organisé au Palais des Congrès à partir de 19 h.

