Un peuple qui oublie sa culture perd son avenir

La cérémonie de fin de la fête "Adossa-Gadao", un événement culturel majeur du peuple Tem, s’est déroulée samedi à Sokodé (région Centrale).

Adossa-Gadao constitue un rendez-vous avec l'histoire, un dialogue entre les générations et un pacte renouvelé entre la terre, l'homme et la communauté. Cette célébration unique incarne la rencontre harmonieuse de deux traditions qui, loin de s'affronter, se sont unies dans une symbiose exprimant la volonté de vivre ensemble et de promouvoir des valeurs communes.

Adossa représente la fête de l'endurance et de la maîtrise de soi, où le courage se conjugue avec la discipline et la foi. De cette tradition est née l'identité Tem forte, ouverte et profondément ancrée dans les racines ancestrales. Gadao, quant à elle, célèbre les moissons et le lien sacré entre l'homme et la terre nourricière, rappelant la gratitude due à la nature.

Le président du Conseil était représenté par la ministre-conseiller Pascaline Akoussoulèlou Bodjona.

"Transmettre la culture, c'est garantir la paix de demain", a-t-elle souligné, insistant sur la dimension prospective de ce patrimoine immatériel.

Adossa-Gadao porte un message fort de cohésion sociale et d'unité nationale. En valorisant l'identité Tem tout en l'inscrivant dans une dynamique de développement, cette fête illustre comment les traditions peuvent servir de socle à la construction d'une société moderne, inclusive et prospère.