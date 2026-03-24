Un spectacle engagé sur la restitution et la mémoire coloniale

Le Palais de Lomé accueille les 25 et 26 mars une création scénique rare et engagée : « Kaï Rematriation », un spectacle qui interroge la mémoire coloniale togolaise à travers la parole des femmes, la musique et la danse.

À partir d'objets issus des collections des anciennes puissances coloniales, le spectacle propose une démarche inédite : la « rematriation », un retour symbolique et narratif, par la voix des femmes, de ce qui a été pris, effacé ou oublié. Des formes brèves appelées « racontottes » tissent mémoire et enquête, faisant vibrer les récits des peuples Konkomba, Agomé et Agotimé, collectés avec soin, restitués avec force.

Sur scène, la kora, la danse et des répliques puissantes se mêlent pour faire renaître des histoires que l'histoire officielle a trop longtemps tue.

Deux représentations, deux regards

À 15h, une version théâtrale dédiée aux scolaires, adaptée au regard des jeunes pour transmettre cette mémoire à la prochaine génération.

À 19h, une création ample et incarnée pour les adultes, une invitation à la réflexion sur la restitution, l'identité et l'héritage colonial.

Une œuvre singulière qui réconcilie passé et présent, tradition et modernité.

Réservations et informations : +228 90 13 94 64