Une célébration de la culture, de la tradition, et de l'identité du peuple Kabyè

Les luttes traditionnelles Evala en payé kabyé (nord) débuteront le 13 juillet.

C’est un événement annuel majeur au Togo, particulièrement célébré dans la région de la Kara.

Bien plus qu'une simple compétition sportive; il s'agit d'un rituel de passage pour les jeunes hommes de l'ethnie Kabyè.

Les luttes Évala trouvent leur origine dans les traditions ancestrales des Kabyè. Elles marquent le passage de l'adolescence à l'âge adulte pour les jeunes hommes, généralement âgés de 18 à 20 ans. Cette initiation est un moment crucial dans la vie des participants, car elle symbolise la force, le courage, et la capacité à protéger la communauté.

Les festivités des luttes Évala se déroulent sur une période d'une semaine et attirent des milliers de spectateurs, tant locaux qu'internationaux. Les jeunes hommes, appelés "Évalons", s'affrontent dans des combats de lutte traditionnels. Ces combats sont organisés par villages ou quartiers, et chaque participant doit démontrer sa force physique et son agilité pour remporter la victoire.

Avant les compétitions, les Évalons suivent une préparation rigoureuse. Ils passent par des périodes d'entraînement intensif et de rituels de purification, qui incluent des bains dans des sources sacrées et des cérémonies de bénédiction par les anciens et les chefs spirituels.

Les luttes jouent un rôle crucial dans la préservation des traditions et de l'identité culturelle des Kabyè.

Elles renforcent les liens communautaires et permettent aux jeunes de s'intégrer pleinement dans la société adulte. De plus, cet événement attire de nombreux touristes, contribuant ainsi au développement économique de la région.