Une discipline au croisement des mots et de l’émotion

La finale de la Coupe du Monde de Slam 2024 s'est tenue samedi à Lomé, réunissant des slameurs de plus de 40 pays pour une compétition vibrante. Cet événement a sacré l’Américain Chevon Gathrie, grand lauréat de cette édition.

Des participants venant de divers horizons, notamment la France, la Belgique, l'Estonie, l'Espagne, le Brésil, le Costa Rica, le Japon, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Burkina Faso, ont offert des performances créatives. Après avoir été accueillie par la Belgique en 2022 et le Brésil en 2023, c'est au tour du Togo de devenir hôte de cet événement mondial, marquant une étape importante dans l’histoire du slam.

Le slam est une forme d’expression artistique mêlant poésie, narration et performance scénique. Né dans les années 1980 à Chicago, aux États-Unis, le slam se distingue par une absence de contrainte formelle, une performance orale et des thèmes variés. Les sujets abordés vont des questions sociales et politiques aux récits personnels et aux célébrations culturelles.

Le slam se veut un espace de liberté d’expression, permettant à chacun de partager ses pensées, ses émotions et ses convictions sans restriction.

Le slam trouve au Togo un terreau fertile, nourri par une riche culture orale et une jeunesse désireuse de s’exprimer à travers des moyens créatifs.