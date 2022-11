Une histoire de femme et de famille

La photographe togolaise Lina Mensah exposera ses clichés les plus symboliques du 25 novembre au 10 décembre à l'Institut français de Lomé dans le cadre d’une exposition organisée à l'initiative du Collectif ‘mots et maux de femmes’.

La finalité de ce projet est une exposition présentant des photographies et des textes écrits par des célébrités et des personnalités, sans que les textes ne corroborent, ne soulignent ni ne traduisent forcément l’image et vice-versa.

Une exposition qui se déroule à l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence faites aux femmes.

L’exposition itinérante et pédagogique se déroule de novembre 2021 à décembre 2023 dans 500 villes en France et à l’étranger.

La photo, Lina Mensah est née dedans. Ses parents sont eux-mêmes photographes.