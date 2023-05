Créé en 2005, le Mobile Film Festival est un festival international de courts métrages au principe simple : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film.

Sa mission est de révéler, de soutenir et d’accompagner les talents du monde entier à devenir les réalisateurs et réalisatrices de demain.

Le choix du téléphone mobile permet de supprimer toutes les contraintes économiques pour que chacun puisse participer dans les mêmes conditions. L’utilisation d’une même technologie par tous les participants, et de surcroît abordable, confère au Festival un caractère démocratique et égalitaire.

Le Festival impose par ailleurs une contrainte narrative et scénaristique forte – raconter une histoire en une minute – dans le but de repérer les meilleurs jeunes auteurs et réalisateurs.

Le Mobile Film Festival est un festival 100% digital, afin de toucher le public le plus large possible. Cependant, son format créatif et très court, mais aussi la qualité technique des films, permettent une diffusion tous écrans : mobile, ordinateur, TV, salles de cinéma…

Le Mobile Film Festival organise la 2e édition du Mobile Film Festival Africa.

Même concept mais entièrement dédié à l'Afrique.

Le thème est libre afin de mettre en valeur toute la créativité et l’engagement des talents africains.

Le Festival en ligne se déroule du 3 au 31 mai 2023. La remise des prix aura lieu le 8 juin à Rabat (Maroc).

Trois petits films togolais ont été retenus.

Il s'agit de 'Louga de la Vérité’, réalisé par Azim Tchagawou, ‘Appart Mer' de Justin Kpatchaa et 'Derrière le masque' d'Essorongda N’dakpaze.

Les vidéos sont disponibles sur le site du Festival.

L'humoriste Gad Elmaleh présidera le jury du Mobile Film Festival Africa 2023.