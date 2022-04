Une recherche harmonique exceptionnelle

La première édition de la Coupe du monde itinérante de Slam aura lieu en septembre prochain à Bruxelles.

Deux Togolais seront présents, Woèbagnon Eusèbe Tamatékou (alias Jeff Eusébio) et Gagno Bokon (alias Le Roi Bokon).

44 pays seront représentés.

Voilà déjà quelques années que la vague du slam, dérivée d’outre-Atlantique, a gagné le Togo.

Le slameur se pose en Meilleur ami des mots’ : travaillés dans leur matérialité et leur musicalité, ceux-là se succèdent comme enchantés en une cascade de rimes ou autres formes d’échos sonores.

D’où l’expressivité d’un art souvent mimétique de son contenu, à travers des jeux de sonorités

Cet afflux, ce flot de mots, n’est endigué par aucun rythme préétabli, à la différence du texte de rap qui s’inscrit le plus souvent dans un cadre rythmique imposé par le beat sur lequel le rappeur pose ses mots et déploie son flow.

Il en résulte une recherche harmonique portant sur le texte-même : la musique tend à sourdre des mots, de leurs sonorités et de leur succession, de leurs rythme et intonations, mais aussi des langues, des voix et des corps impliqués dans l’interprétation.