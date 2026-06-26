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108 millions d’euros d’aide

Africa Finance Corporation (AFC) a arrangé un financement souverain de 108,3 millions d'euros en faveur du Togo pour soutenir la modernisation du secteur agricole dans le cadre du Programme de Modernisation de l'Agriculture Togolaise (ProMAT).

Premier investissement souverain au Togo © republicoftogo.com

Africa Finance Corporation (AFC) a arrangé un financement souverain de 108,3 millions d'euros en faveur du Togo pour soutenir la modernisation du secteur agricole dans le cadre du Programme de Modernisation de l'Agriculture Togolaise (ProMAT).

D'une durée de dix ans, cette facilité financera l'acquisition et la distribution de matériels agricoles essentiels : 2 126 ensembles tracteurs-remorques, 1 020 unités de semis et de récolte, 930 unités d'irrigation et 95 systèmes d'approvisionnement en eau.

L'agriculture emploie environ 60% de la main-d'œuvre et contribue à près de 40% du PIB, mais souffre d'un déficit criant de mécanisation : seulement 37% des ménages agricoles utilisent des engrais, 8% des semences améliorées et moins de 1% ont accès à l'irrigation. À peine 20% de la production agricole atteint le marché.

« La sécurité alimentaire est devenue une priorité de plus en plus urgente pour les pays africains, alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales deviennent plus volatiles et que les risques climatiques s'intensifient », a déclaré Samaila Zubairu, président-directeur général de l'AFC.

Ce financement marque le premier investissement souverain de l'AFC au Togo, une institution qui a déjà arrangé environ 2,5 milliards de dollars de facilités souveraines pour le Nigeria, l'Angola, la Côte d'Ivoire et l'Égypte.

L’AFC veut être le catalyseur des investissements pragmatiques dans les infrastructures et l'industrie à travers l'Afrique. Son approche combine une expertise sectorielle spécialisée avec un accent sur les conseils financiers et techniques, la structuration de projets, le développement de projets et le capital-risque pour répondre aux besoins de développement des infrastructures africaines et stimuler une croissance économique durable.

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