La Banque mondiale propulse le Togo au rang de hub régional

Le Groupe de la Banque mondiale vient d'approuver un financement de 200 millions de dollars en faveur du Togo pour moderniser ses infrastructures de transport et de logistique, à travers le Programme d'amélioration des services logistiques et de transport (PASLT).

Trois axes structurent ce programme : la réhabilitation de la ligne ferroviaire entre le Port autonome de Lomé (PALL) et la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) pour le transfert des conteneurs par rail, l'amélioration de la mobilité urbaine dans le Grand Lomé, et le renforcement de la connectivité des zones agricoles à fort potentiel avec les marchés locaux, régionaux et internationaux.

L'impact attendu est considérable : 2,2 millions d'habitants du Grand Lomé bénéficieront d'une réduction de la congestion portuaire et d'une amélioration de la qualité de l'air, tandis que 400 000 personnes en zones rurales - dont 51% de femmes - dans les régions de la Kara, des Savanes, des Plateaux et de la Plaine de Mô accéderont plus facilement aux marchés et aux services de base.