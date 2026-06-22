Rubriques

Tendances:
Développement

Le Togo mieux armé pour l'assainissement urbain

Une usine de préfabrication de tuyaux en béton bas carbone, nouvelle étape clé dans la mise en œuvre du projet RAINE (Réseau d'assainissement par intercepteurs pour la non-inondation de nos espaces) a été inaugurée en fin de semaine dernière à Adétikopé, dans la banlieue nord de Lomé, par le Groupe Bessac.

10 000 m³ de béton bas carbone © republicoftogo.com

Une usine de préfabrication de tuyaux en béton bas carbone, nouvelle étape clé dans la mise en œuvre du projet RAINE (Réseau d'assainissement par intercepteurs pour la non-inondation de nos espaces) a été inaugurée en fin de semaine dernière à Adétikopé, dans la banlieue nord de Lomé, par le Groupe Bessac.

Implantée dans une zone à forte vocation industrielle, l'unité fonctionnera selon un processus intégré, de la confection des armatures métalliques jusqu'au bétonnage des tuyaux. Dès sa première année, elle produira plus de 2 200 tuyaux de grand diamètre destinés aux intercepteurs souterrains du projet, transformera plus de 1 400 tonnes d'acier et fabriquera près de 10 000 m³ de béton bas carbone.

« Le recours au béton bas carbone réduira significativement l'empreinte environnementale du projet, tout en renforçant la souveraineté industrielle du Togo par la limitation des importations de matériaux », a déclaré le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui.

L'impact va au-delà du seul chantier d'assainissement. L'usine créera 150 emplois directs et près de 500 emplois indirects, contribuera au transfert de technologies et au renforcement des compétences locales en génie civil souterrain, avec l'ambition de desservir à terme l'ensemble de la région ouest-africaine depuis Adétikopé.

Le Groupe Bessac est une entreprise française spécialisée dans les travaux souterrains, notamment la construction de tunnels et de microtunnels. Elle est basée à Saint-Jory, près de Toulouse. C’est une filiale de VINCI Construction.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Montée en puissance

Montée en puissance

Quatre ans après sa mise en service, la centrale solaire de Blitta monte en puissance.

Innovation et formation

Innovation et formation

À l'heure où le gouvernement finalise sa feuille de route 2026-2040, les ingénieur entendent peser dans les ambitions de développement du pays. L'Association des professionnels diplômés de l'École supérieure d'ingénieurs (APD ENSI), présidée par Marius Bagny, l’a indiqué.

On y voit plus clair

On y voit plus clair

Grâce au projet « 50 000 lampadaires solaires intelligents et autonomes » mis en œuvre par l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) entre 2023 et 2024, le nombre total de points lumineux a atteint 99 718 sur l'ensemble du territoire, soit une progression de 26,29% par rapport à 2023.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.