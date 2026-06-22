Le Togo mieux armé pour l'assainissement urbain

Une usine de préfabrication de tuyaux en béton bas carbone, nouvelle étape clé dans la mise en œuvre du projet RAINE (Réseau d'assainissement par intercepteurs pour la non-inondation de nos espaces) a été inaugurée en fin de semaine dernière à Adétikopé, dans la banlieue nord de Lomé, par le Groupe Bessac.

Implantée dans une zone à forte vocation industrielle, l'unité fonctionnera selon un processus intégré, de la confection des armatures métalliques jusqu'au bétonnage des tuyaux. Dès sa première année, elle produira plus de 2 200 tuyaux de grand diamètre destinés aux intercepteurs souterrains du projet, transformera plus de 1 400 tonnes d'acier et fabriquera près de 10 000 m³ de béton bas carbone.

« Le recours au béton bas carbone réduira significativement l'empreinte environnementale du projet, tout en renforçant la souveraineté industrielle du Togo par la limitation des importations de matériaux », a déclaré le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui.

L'impact va au-delà du seul chantier d'assainissement. L'usine créera 150 emplois directs et près de 500 emplois indirects, contribuera au transfert de technologies et au renforcement des compétences locales en génie civil souterrain, avec l'ambition de desservir à terme l'ensemble de la région ouest-africaine depuis Adétikopé.

Le Groupe Bessac est une entreprise française spécialisée dans les travaux souterrains, notamment la construction de tunnels et de microtunnels. Elle est basée à Saint-Jory, près de Toulouse. C’est une filiale de VINCI Construction.