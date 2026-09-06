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42 milliards pour les communes

Entre 2020 et 2025, le gouvernement a mobilisé près de 42 milliards de Fcfa à travers le Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT) au profit des 117 communes.

Eau, assainissement, commerce © republicoftogo.com

Entre 2020 et 2025, le gouvernement a mobilisé près de 42 milliards de Fcfa à travers le Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT) au profit des 117 communes.

Ces ressources ont financé l’eau, l’assainissement, l’éducation, l’aménagement urbain et les marchés.

Pour mesurer l’effet réel de ces investissements, les autorités lancent une étude d’impact du 6 au 15 septembre dans les cinq régions administratives. 

L’évaluation permettra de mesurer les répercussions positives de ces projets sur le quotidien des populations et leur niveau de satisfaction.

Des enquêtes de terrain précéderont l’analyse des données.

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