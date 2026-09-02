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Mesurer la pauvreté et la combattre

Mieux connaître les conditions de vie des ménages : c'est l'ambition du gouvernement, engagé dans cette démarche avec l'appui de la Banque mondiale et de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Des données au service des politiques publiques © republicoftogo.com

Mieux connaître les conditions de vie des ménages : c'est l'ambition du gouvernement, engagé dans cette démarche avec l'appui de la Banque mondiale et de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

De septembre à décembre, sur l'ensemble du territoire, l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) déploie la deuxième vague de collecte de données pour la troisième édition de l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM-3).

Selon l'INSEED, cette enquête vise à fournir des données essentielles au suivi et à l'évaluation de la pauvreté, ainsi qu'à l'analyse des tendances qui la caractérisent, dans chacun des 8 pays membres de l'UEMOA. Un outil précieux pour orienter la conception des politiques publiques, tant à l'échelle nationale que régionale.

Sur le terrain, l'EHCVM collecte des informations détaillées sur le ménage lui-même, mais aussi sur sa localité de résidence. 

L'exercice s'intéresse notamment à l'existence, à la fonctionnalité et à l'accessibilité des services sociaux de base - éducation, santé, eau, assainissement - disponibles dans chaque zone enquêtée. 

Il évalue également le niveau d'implication des membres de la communauté dans les projets de développement mis en œuvre localement, offrant ainsi une photographie précise des dynamiques sociales à l'échelle des territoires.

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