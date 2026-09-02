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AXIAN et la BAD lancent un programme d'inclusion financière pour les femmes

AXIAN et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont annoncé mercredi le lancement d'un programme d'inclusion destiné à élargir l'accès au financement pour plus de 34 000 entreprises dirigées par des femmes, dans cinq pays africains dont le Togo.

Cinq pays, 59 000 bénéficiaires © republicoftogo.com

AXIAN et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont annoncé mercredi le lancement d'un programme d'inclusion destiné à élargir l'accès au financement pour plus de 34 000 entreprises dirigées par des femmes, dans cinq pays africains dont le Togo.

Le groupe AXIAN, propriétaire de l'opérateur togolais Yas, ex-Togo Télécom, déploiera cette initiative à travers ses plateformes de services financiers numériques Mixx et MVola, combinant crédit digital, éducation financière et accompagnement au développement des entreprises.

Mis en œuvre dans le cadre de l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA) de la BAD, avec le soutien du programme Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), le projet répond à un déficit de financement estimé à 49 milliards de dollars pour les entrepreneures africaines — et ce, alors que le continent affiche pourtant le taux d'entrepreneuriat féminin le plus élevé au monde.

Le programme s'articule autour de deux volets : le premier proposera des produits financiers numériques adaptés à 34 000 micro, petites et moyennes entreprises féminines à Madagascar, en Tanzanie et au Sénégal ; le second offrira des formations en éducation financière, compétences numériques et entrepreneuriat à 25 000 femmes, dans ces trois mêmes pays ainsi qu'au Togo et aux Comores.

« Le défi n'est pas l'entrepreneuriat. Le défi réside dans l'accès au financement, aux outils numériques et aux opportunités de croissance », souligne Erwan Gelebart, CEO d'AXIAN Digibank & Fintech. Un constat partagé par Melissa Basque-Roux, coordinatrice de l'initiative AFAWA, pour qui les femmes entrepreneures restent trop souvent confrontées à des barrières limitant leur accès aux ressources nécessaires à leur développement.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du partenariat entre AXIAN et la BAD, qui avait déjà approuvé, en janvier 2025, un prêt senior de 160 millions de dollars pour accélérer la connectivité numérique et l'inclusion financière dans neuf pays africains.

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