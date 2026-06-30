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60 milliards mobilisés par la BOAD pour l'agriculture

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) accorde un nouveau financement de 40 milliards de Fcfa au Togo dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'appui à la mécanisation agricole et à l'irrigation (ProMAI). 

Modernisation du secteur © republicoftogo.com

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) accorde un nouveau financement de 40 milliards de Fcfa au Togo dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'appui à la mécanisation agricole et à l'irrigation (ProMAI). 

Avec ce nouvel apport, l'engagement total de la BOAD sur ce programme atteint 60 milliards de, après une première enveloppe de 20 milliards octroyée en octobre 2025.

L'objectif est d’équiper davantage les producteurs en matériels modernes de mécanisation et d'irrigation pour augmenter les rendements, améliorer les revenus et consolider la sécurité alimentaire.

La première phase avait permis l'acquisition d'équipements pour les Centres régionaux de mécanisation agricole (CRMA), déployés depuis 2023 dans plusieurs régions du pays. 

Avec ce nouveau soutien, le gouvernement entend accélérer la modernisation d'un secteur encore largement tributaire des méthodes traditionnelles, où la maîtrise de l'eau reste un levier décisif pour intensifier la production.

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