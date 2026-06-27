Un réseau à entretenir

Le gouvernement prévoit d'entretenir 1 912 km de routes nationales d'ici la fin de l'année 2026, pour un budget de 18,1 milliards de Fcfa.

Ces travaux, pilotés par le ministère des Travaux publics et des Infrastructures, couvriront l'ensemble du territoire.

La région des Plateaux bénéficiera du plus grand linéaire avec 758 km, suivie des Savanes (346 km), de la région Maritime (318 km), de la Centrale (278 km) et de la Kara (211 km).

Un réseau routier en bon état, c'est une économie qui circule mieux, marchandises acheminées plus rapidement, populations rurales mieux desservies, coûts de transport réduits.

Pour le Togo, qui ambitionne de s'affirmer comme plateforme logistique régionale, l'entretien des routes est une nécessité.