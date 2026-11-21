Le Togo veut moderniser son agriculture. Pas un souhait, mais une nécessité.

Dans ce cadre, un nouveau texte entend adapter les politiques publiques aux besoins du secteur.

Que contient le document ? Il facilite l’accès des producteurs au crédit et aux marchés extérieurs. Il encourage la mécanisation, l’adaptation des pratiques au changement climatique, l’organisation des filières et la transformation locale des produits.

La sécurisation des terres y occupe une place importante, en lien avec le nouveau Code foncier.

Trois priorités son fixées : la souveraineté alimentaire, la transformation locale et une meilleure gouvernance du secteur.

Le texte s’appuie sur plusieurs années d’investissements, soutenus notamment par la Banque mondiale, la BOAD et la BAD. Ils ont permis de créer des zones d’aménagement agricole planifiées (ZAAP) et des centres régionaux de mécanisation, et de lancer plusieurs grands programmes.