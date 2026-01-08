Agriculture climato-intelligente : le Togo engrange les résultats

Trois ans après son lancement, le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP-Togo) affiche des résultats probants. Financé à hauteur de 50 milliards de Fcfa par la Banque mondiale, ce projet transforme l'agriculture togolaise.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans la filière sorgho, les rendements atteignent désormais 5 tonnes par hectare, contre seulement 1 tonne avec les variétés locales.

La variété IS1 permet quant à elle d'obtenir 2 tonnes à l'hectare, soit quatre fois plus qu'auparavant. "Ces améliorations contribuent à une hausse des revenus des producteurs, entraînant des changements positifs significatifs dans leurs conditions de vie", souligne la coordination du FSRP-Togo.

Cette réussite repose sur plusieurs leviers. Deux parcs satellites ont été installés dans les régions de la Kara et des Savanes. Des tests en milieu paysan ont été menés sur deux campagnes agricoles (2023-2024) dans les six régions du pays, portant sur le riz, le maïs, le sorgho et les légumineuses.

Plus de 900 producteurs ont eu un accès direct aux essais, favorisant l'appropriation des technologies agricoles. Par ailleurs, 244 producteurs leaders et 150 conseillers ont été formés à l'utilisation de la plateforme digitale FeSeRWAM pour optimiser le choix variétal et la gestion des engrais.

Le programme vise à accroître durablement la productivité agricole et renforcer la résilience du système alimentaire togolais face aux défis climatiques.