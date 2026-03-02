Rubriques

La BAD en mission exploratoire

Le secteur de l'élevage attire l'attention des grands bailleurs de fonds. La Banque africaine de développement (BAD) mène actuellement une mission exploratoire, en partenariat avec la Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles (CTOP), pour identifier les opportunités d'investissement dans les filières bovine, avicole et petits ruminants.

L'élevage devient levier de développement rural © republicoftogo.com

Plutôt que de planifier depuis les bureaux d’Abidjan, la BAD a choisi d'aller directement sur le terrain. L'objectif est de recueillir des données fiables auprès des acteurs de base pour concevoir un programme d'investissement structurant et adapté aux réalités du terrain.

Le financement éventuel devrait couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur : accès aux intrants et à l'alimentation animale, vaccination, infrastructures de production, accès aux marchés régionaux, biosécurité et formation.

L'enjeu est de moderniser le secteur, accroître la productivité et réduire les importations de produits carnés.

Cinq ans d'engagements, un bilan à défendre

Le Togo sera au rendez-vous de juillet 2026. Le pays a confirmé sa participation au Forum politique de haut niveau sur les Objectifs de développement durable (ODD) qui se tiendra à New York, où il présentera son cinquième rapport national sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

