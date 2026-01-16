Rubriques

Amélioration significative de la mobilité urbaine

L’aménagement et l’assainissement des voies publiques connaîtront une nette accélération à partir de 2026, avec un accent particulier mis sur la capitale, Lomé.

Le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, prévoit le lancement d’importants travaux d’assainissement et de bitumage dans plusieurs quartiers.

Une enveloppe de 1,2 milliard de Fcfa a été mobilisée pour la réalisation de ce programme. 

Les autorités ont décidé de cibler en priorité les principaux axes routiers situés dans la partie nord-ouest de Lomé, une zone confrontée depuis plusieurs années à des problèmes de dégradation de la voirie et de drainage des eaux pluviales.

Parmi les axes concernés figurent notamment le tronçon Carrefour Y–Adidogomé Massalassi, la Route nationale N°5, ainsi que l’axe grand contournement–Entreprise de l’Union–RN5 Adidogomé, en plus d’autres rues secondaires appelées à être réhabilitées.

Une fois les travaux achevés, ces aménagements devraient permettre une amélioration significative de la mobilité urbaine entre les différentes banlieues. 

Ils contribueront également à renforcer la sécurité routière, tout en réduisant les désagréments liés aux inondations et à la dégradation des chaussées.

