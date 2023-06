Une partie des 117 communes togolaises espère bénéficier d’un appui financier du Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF).

Il est est la principale entité de financement catalytique des Nations Unies pour les 46 pays les moins avancés (PMA) à travers le monde.

Dans le cadre de son mandat unique en matière de capital et en mettant l'accent sur les PMA, l'UNCDF s'efforce d'investir et de catalyser des capitaux afin d'aider ces pays à atteindre la croissance durable et l'inclusion envisagées par le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et le Programme d'action de Doha pour les pays les moins avancés, 2022—2031.

Les dispositifs actuels de financement des infrastructures urbaines sont insuffisants en dépit des aides de l’Etat et de la création de nouvelles taxes locales.

‘Améliorer l'écosystème de la finance urbaine en Afrique’, un rapport élaboré par l’UNCDF. sera lancé le 12 juin à Lomé. Il devrait permettre de trouver de nouvelles idées pour favoriser le développement local.