Rubriques

Tendances:
Développement

Appui au secteur agricole

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) a approuvé lundi quatre opérations d'un montant de 390 millions de dollars, destinées à soutenir la croissance économique, la sécurité alimentaire et énergétique, l'industrialisation ainsi que la résilience climatique en Afrique de l'Ouest.

Le siège de la BIDC à Lomé © DR

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) a approuvé lundi quatre opérations d'un montant de 390 millions de dollars, destinées à soutenir la croissance économique, la sécurité alimentaire et énergétique, l'industrialisation ainsi que la résilience climatique en Afrique de l'Ouest.

Le Togo, le Ghana et le Sénégal vont bénéficier d'une facilité de 10 millions de dollars chacun pour soutenir la phase pilote de l'Initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face au climat (WAICSA). 

L'initiative doit aider les petits exploitants à faire face aux chocs climatiques tels que sécheresses et inondations, à travers des subventions d'assistance technique, des prêts à taux bonifiés et des garanties destinées aux petits producteurs et au secteur privé.

« Ces investissements témoignent de l'engagement de la BIDC à financer des projets structurants et à fort impact, favorisant l'intégration régionale, renforçant la sécurité alimentaire et énergétique, accélérant l'industrialisation et soutenant la résilience climatique », a indiqué George Agyekum Donkor, président de la Banque.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Ce que le PNUD veut offrir aux jeunes entrepreneurs

Ce que le PNUD veut offrir aux jeunes entrepreneurs

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) veut renforcer son soutien aux jeunes entrepreneurs et a ouvert un dialogue avec la Fondation Tony Elumelu, active dans l'autonomisation des jeunes dans les 54 pays africains.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.