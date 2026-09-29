Appui au secteur agricole

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) a approuvé lundi quatre opérations d'un montant de 390 millions de dollars, destinées à soutenir la croissance économique, la sécurité alimentaire et énergétique, l'industrialisation ainsi que la résilience climatique en Afrique de l'Ouest.

Le Togo, le Ghana et le Sénégal vont bénéficier d'une facilité de 10 millions de dollars chacun pour soutenir la phase pilote de l'Initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face au climat (WAICSA).

L'initiative doit aider les petits exploitants à faire face aux chocs climatiques tels que sécheresses et inondations, à travers des subventions d'assistance technique, des prêts à taux bonifiés et des garanties destinées aux petits producteurs et au secteur privé.

« Ces investissements témoignent de l'engagement de la BIDC à financer des projets structurants et à fort impact, favorisant l'intégration régionale, renforçant la sécurité alimentaire et énergétique, accélérant l'industrialisation et soutenant la résilience climatique », a indiqué George Agyekum Donkor, président de la Banque.