Insécurité alimentaire et résilience

Lancé en avril 2026, le Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS) a fait l’objet d’une première évaluation en fin de semaine.

Il s'agissait de mesurer l'impact des actions déjà menées sur le terrain, et surtout d'identifier ce qui fonctionne, ce qui coince, et ce qui doit changer pour la suite.

Trois axes ont structuré les échanges : vérifier que le projet reste en phase avec l'évolution du contexte national et de ses priorités, consolider les acquis déjà engrangés, et accélérer certaines actions jugées encore trop lentes.

Porté par le gouvernement, avec l'appui financier de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), le P2-P2RS vise de 395 000 bénéficiaires directs, répartis dans dix communes de la région des Plateaux. Conçu pour s'étaler sur cinq ans, il ambitionne une amélioration durable des conditions de vie en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Concrètement, les producteurs bénéficient d'un accompagnement technique pour adopter des pratiques agricoles plus résistantes aux caprices du climat, ainsi que des techniques agroécologiques durables destinées à limiter les risques et à booster les rendements.

À terme, l'objectif est double : davantage de nourriture disponible localement, et moins de risques de pénurie dans les zones concernées. Un effet d'entraînement est également attendu sur l'économie rurale et le développement local dans son ensemble.