Appui de la FAO

Des mini-tracteurs, des batteuses de riz, des broyeurs et d’autres équipements agricoles ont été offerts aux producteurs par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l’Agriculture).

Konlani Dindiogue, directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, a remis les équipements samedi © DR

Objectif : renforcer la chaîne de transformation et de valorisation des produits agricoles.

Les pouvoirs publics entendent faire du secteur agricole un pôle de développement et d’emploi. Sans oublier, évidemment, le volet sécurité alimentaire.

