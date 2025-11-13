Inclusion en action

À Dankpen, dans la région de la Kara, les pouvoirs publics et ses partenaires ont lancé une nouvelle phase de développement des infrastructures éducatives, au profit des communautés rurales. L’objectif : améliorer l’accès équitable à une éducation de qualité pour tous, en particulier dans les zones les plus enclavées.

Dans cette dynamique, plusieurs salles de classe et forages d’eau potable ont été récemment construits dans la localité, contribuant à la fois à la scolarisation des enfants et à l’amélioration des conditions sanitaires.

Ces réalisations sont le fruit d’une collaboration entre la fondation allemande Werner Korsch Stiftung, l’ONG Aktion PIT Togohilfe, et l’ONG togolaise Action Développement Femmes et Enfants (ADEFE). Ensemble, ces partenaires entendent soutenir l’effort national en faveur d’une éducation inclusive et équitable.

L’accès à des infrastructures adéquates est un levier essentiel pour améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage. Ces nouveaux bâtiments permettent non seulement d’accueillir les élèves dans de meilleures conditions, mais aussi de réduire le taux d’abandon scolaire, souvent causé par l’éloignement ou l’insalubrité des établissements.