Un nouveau fonds de stabilisation pour relancer le développement dans les Savanes

Un nouveau projet de développement a été lancé dans la région des Savanes, la plus vulnérable du pays sur le plan sécuritaire et socio-économique.

Baptisé Fonds régional de stabilisation et de développement (FSRD), ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les préfectures de Dankpen, Mô, Oti et Oti Sud, à travers la construction d’infrastructures sociales, le renforcement des services publics et la promotion de l’autonomisation économique.

Doté d’un financement global de 4,9 milliards de Fcfa, le projet est soutenu par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), la Banque de développement allemande (KfW) et Plan International Togo.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie nationale visant à stabiliser les zones du nord confrontées depuis plusieurs années à une crise sécuritaire et humanitaire liée aux incursions terroristes venues des pays voisins du Sahel, notamment le Burkina Faso.

Le FSRD prévoit la construction de 49 infrastructures de base : des bâtiments scolaires, des centres de formation professionnelle, des dispensaires ainsi que des marchés pour favoriser les échanges et l’autonomisation économique, notamment des femmes.

Le projet inclura également des programmes de formation pour les jeunes et des ateliers de renforcement de capacités pour les acteurs locaux, afin de promouvoir la prévention et la gestion pacifique des conflits communautaires.