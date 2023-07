Au coeur de la feuille de route gouvernementale

La question du développement des infrastructures demeure une priorité pour le gouvernement, a indiqué lundi le président Faure Gnassingbé à l’ouverture du Forum Infra Africa, organisé en marge de l’assemblée générale d’Africa50.

'Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. Sans route, sans pont, sans port, sans aéroport, sans hôpital, sans centrale électrique, sans réseau de communication, sans approvisionnement en eau, il n'y a évidemment pas de développement possible' a-t-il déclaré.

Reste le problème du financement. L’argent ne tombe pas du ciel.

'Cette question elle n'est pas nouvelle. Chacun d'entre nous dans la responsabilité qui est la sienne cherche depuis des décennies à naviguer entre le besoin des constructions et l'entretien des infrastructures, la gestion des ressources budgétaires et la recherche des financements privés' a indiqué M. Gnassingbé.

Les capacités de financement public demeurent limitées et handicapées par la crise post-Covid et la guerre en Ukraine.

Les pays ont donc besoin de faire appel aux investissements privés, a rappelé le chef de l’Etat togolais.

C’est tout l’intérêt de l’initiative Africa50

L'organisation s'efforce d'attirer des financements, de structurer des projets viables et de promouvoir le développement durable en Afrique grâce à des partenariats stratégiques et à la collaboration avec les gouvernements, les entreprises et d'autres parties prenantes.