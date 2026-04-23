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Comment le Togo transforme ses jeunes en agents de développement

En cette année internationale des volontaires, le Togo affiche un bilan remarquable et des ambitions renouvelées pour 2026.

Le volontariat, bien plus qu'un programme, un levier de développement © republicoftogo.com

Depuis 2011, l'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) a mobilisé 83 842 volontaires nationaux, un chiffre qui illustre l'ampleur d'un programme devenu pilier de la politique de développement du pays.

Ce vivier humain se compose de volontaires de compétences, d'engagement citoyen, seniors et internationaux, déployés dans les secteurs les plus en tension : éducation, santé, développement communautaire. 

Sur les seules années 2024 et 2025, ce sont 7 470 volontaires qui ont été mobilisés. Pour 2026, année internationale des volontaires,  l'État entend en déployer 6 818 supplémentaires, pour un budget de plus de 750 millions de Fcfa.

Pour Coumba Sow, coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies  (SNU) au Togo, ces volontaires « jouent un rôle fondamental dans l'atteinte des 17 Objectifs de développement durable ».

Le programme répond à une triple logique : résorber le chômage des diplômés, combler la pénurie de personnel dans les zones rurales, et cultiver chez les jeunes le goût du service public. 

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