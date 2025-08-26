Une nouvelle ère pour Kara, Mango et Dapaong

Le gouvernement a présenté lundi les impacts attendus du projet KAMADAMA, dont les travaux se sont achevés l’année dernière. Cette réalisation majeure vise à améliorer l’accès à l’électricité dans la région septentrionale du pays.

Mis en œuvre par la Communauté électrique du Bénin (CEB), le projet a permis la construction de 310 km de ligne haute tension et la mise en place d’infrastructures de transformation reliant Kara, Mango, Dapaong, Mandouri jusqu’à la frontière Togo/Bénin.

Le projet a été financé par un prêt de 52 millions de dollars accordé par Exim Bank of India, confirmant l’importance des partenariats internationaux dans le développement du secteur énergétique togolais.

Selon le ministère en charge de l’Énergie, KAMADAMA permettra d’assurer un accès plus stable et fiable à l’électricité pour les habitants du nord du pays. La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) pourra ainsi étendre son réseau et desservir de manière plus efficace les villes et villages éloignés.

Les hôpitaux, écoles et petites entreprises devraient bénéficier directement de ce progrès, avec un courant plus régulier et adapté aux besoins socio-économiques.

Pour les autorités, le projet ne se limite pas à une infrastructure technique. Il constitue une étape clé vers l’objectif d’accès universel à l’électricité d’ici 2030, inscrit dans la stratégie énergétique nationale.