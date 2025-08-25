46 milliards FCFA pour électrifier la région Centrale

Le Projet d’Extension des Réseaux Électriques des Centres Urbains du Togo (PERECUT) vient de franchir une nouvelle étape avec le lancement de sa phase opérationnelle dans la région Centrale.

Conçu pour élargir l’accès à l’électricité et soutenir le développement socio-économique, l’initiative s’inscrit dans le cadre du programme national d’électrification, financé à hauteur de 46 milliards de Fcfa par l’Agence Française de Développement (AFD), la banque publique allemande (KfW) et l’Union européenne.

Le PERECUT prévoit la construction de 290,2 km de réseau basse tension et 21,1 km de réseau moyenne tension, l’installation de 36 postes transformateurs, le raccordement de nouveaux clients, l’éclairage public avec de nouveaux lampadaires, entre autres infrastructures.

Ces réalisations visent à répondre aux besoins croissants en énergie dans les centres urbains et périurbains.

Les préfectures de Blitta, Sotouboua, Tchamba, Mô et Tchaoudjo figurent parmi les bénéficiaires directs. Pour leurs habitants, l’arrivée de l’électricité signifie une meilleure qualité de vie, de nouvelles opportunités économiques et un environnement plus sûr grâce à l’éclairage public.

La mise en œuvre du PERECUT illustre l’engagement du gouvernement à atteindre l’accès universel à l’électricité d’ici 2030.