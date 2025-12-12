Rubriques

Tendances:
Développement

De nouvelles mini-centrales pour accélérer l’accès universel à l’électricité

Promouvoir le mix-énergétique © DR

Sept mini-centrales solaires ont été construites cette année dans les localités de Kpékadjè (préfecture du Haho), Igbowou Amou (Amou), Badin (Est-Mono), Atchinedji (Anié) et Gapé-Kondji (Zio).

Ces zones, longtemps confrontées à un déficit d’accès à l’électricité, bénéficient désormais d’infrastructures modernes capables de transformer leur quotidien.

Le programme est initié par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) afin de promouvoir l’électrification rurale.

Ces projets s’intègrent dans une dynamique nationale plus large.

Le Togo mise notamment sur l’extension de la centrale photovoltaïque de Blitta, qui verra sa capacité passer de 70 MW à 100 MW, ainsi que sur le déploiement de 73 mini-réseaux solaires dans toutes les régions du pays.

Une stratégie pensée pour diversifier les sources d’énergie, renforcer la résilience du réseau et améliorer la qualité de vie des populations rurales.

Avec cette approche, le Togo confirme son ambition de devenir un modèle régional de transition énergétique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un nouveau marché pour relancer l’économie locale

Un nouveau marché pour relancer l’économie locale

Le marché de Togoville, dans la préfecture de Vo (45km de Lomé), a rouvert dimanche après deux mois de travaux qui ont transformé ce lieu d’échanges en un véritable pôle commercial modernisé.

Une formation pour moderniser l’agriculture

Une formation pour moderniser l’agriculture

L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) vient de lancer un programme destiné à préparer des jeunes aux métiers techniques qui accompagnent l’agriculture moderne.

Lomé dans le plan européen de modernisation portuaire

Lomé dans le plan européen de modernisation portuaire

L’Union européenne (UE) vient d’annoncer un investissement de plus de 12 millions d’euros sur les quatre prochaines années pour soutenir la modernisation et la sécurisation d’une dizaine de ports en Afrique de l’Ouest et du Centre, parmi lesquels figure le Port autonome de Lomé (PAL).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.