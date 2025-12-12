De nouvelles mini-centrales pour accélérer l’accès universel à l’électricité

Sept mini-centrales solaires ont été construites cette année dans les localités de Kpékadjè (préfecture du Haho), Igbowou Amou (Amou), Badin (Est-Mono), Atchinedji (Anié) et Gapé-Kondji (Zio).

Ces zones, longtemps confrontées à un déficit d’accès à l’électricité, bénéficient désormais d’infrastructures modernes capables de transformer leur quotidien.

Le programme est initié par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) afin de promouvoir l’électrification rurale.

Ces projets s’intègrent dans une dynamique nationale plus large.

Le Togo mise notamment sur l’extension de la centrale photovoltaïque de Blitta, qui verra sa capacité passer de 70 MW à 100 MW, ainsi que sur le déploiement de 73 mini-réseaux solaires dans toutes les régions du pays.

Une stratégie pensée pour diversifier les sources d’énergie, renforcer la résilience du réseau et améliorer la qualité de vie des populations rurales.

Avec cette approche, le Togo confirme son ambition de devenir un modèle régional de transition énergétique.