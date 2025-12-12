Le taux d’accès à l’électricité atteint 75 %

L’accès à l’électricité poursuit sa progression.

Selon les chiffres communiqués vendredi par le ministère de l’Énergie, le taux d’électrification nationale est passé de 70 % en 2024 à 75 % en 2025. Une avancée significative qui témoigne des efforts soutenus pour étendre l’accès à l’énergie sur l’ensemble du territoire.

Cette dynamique est portée par une série d’initiatives structurantes, en particulier en milieu rural où le taux d’accès demeure plus faible.

Dernier exemple en date : le lancement à Sotouboua, dans la région Centrale, de la distribution de 3 900 kits solaires, fruit d’un partenariat entre le Togo et la Chine.

Au-delà de l’éclairage des ménages, ce projet ambitionne de stimuler l’économie locale. « Ce programme ne se limite pas à l’accès à la lumière. Il soutient les activités économiques, améliore les services sociaux, crée des emplois et constitue un modèle durable et reproductible pour un avenir plus vert et inclusif », a souligné Singo Tchapo, directeur général de l’Agence togolaise d’électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER).

La progression du taux d’électrification s’explique également par la mise en œuvre de projets structurants, notamment la centrale solaire de Blitta, le programme CIZO, le projet PERECUT, le Fonds Tinga et plusieurs initiatives photovoltaïques déployées à travers le pays.

À cinq ans de l’échéance fixée, le Togo se rapproche ainsi de son objectif d’accès universel à l’électricité à l’horizon 2030.