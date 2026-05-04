Derrière chaque semence distribuée, un enfant qui mange mieux

Le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP Togo), financé par la Banque mondiale, apporte des aides concrètes.

402 tonnes de semences certifiées (riz, soja, niébé, maïs bio-fortifié) ont été acquises et distribuées à 30 000 producteurs répartis dans les zones d'aménagement agricole planifiées (ZAAP). Fait notable : plus de 52% de ces bénéficiaires sont des femmes, un signal sur l'ancrage genre de l’initiative.

En complément, 1,8 million de boutures ont été mises à disposition pour soutenir la production de matières premières destinées aux aliments à haute valeur nutritionnelle.

29 056 femmes leaders, issues de coopératives et de réseaux communautaires, ont été formées à la transformation de denrées nutritives et à la préparation de mets enrichis à base de produits locaux. 720 autres, réparties dans 60 coopératives, ont reçu une formation spécialisée sur la production de farines infantiles enrichies au moringa et au néré, deux super-aliments locaux aux vertus nutritionnelles reconnues.

Par ailleurs, 200 femmes ont bénéficié d'équipements modernes d'étuvage de riz, améliorant à la fois la qualité nutritionnelle et la valeur marchande du riz local.

« Ces actions contribuent à améliorer les pratiques alimentaires au niveau communautaire et permettent de lutter efficacement contre les carences nutritionnelles, en particulier chez les enfants », a indiqué Dahouda Djele, coordonnateur du FSRP Togo.

Une phrase simple qui résume l'essentiel : derrière chaque tonne de semences distribuée, derrière chaque femme formée, il y a un enfant qui mange mieux, et un avenir qui se construit plus solidement.