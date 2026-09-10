Des agriculteurs mieux accompagnés

La transformation du secteur agricole s'appuie sur un renforcement conjoint des financements, des intrants et des équipements mis à la disposition des producteurs.

Selon le ministère de l'Agriculture, plus de 900 producteurs ont bénéficié, au premier semestre 2026, de crédits d'un montant total de 170 millions de Fcfa, destinés à l'acquisition d'équipements et d'intrants pour la nouvelle campagne agricole.

Plusieurs milliers d’autres ont reçu des kits de semences et de boutures à haute valeur nutritive.

La mécanisation figure également parmi les priorités du gouvernement. 150 motoculteurs, 100 mini-tracteurs et deux moissonneuses-batteuses ont été acquis en vue de leur déploiement au sein des Centres régionaux de mécanisation agricole (CRMA).