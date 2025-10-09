Des jeunes aux commandes de la modernisation agricole

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de mécanisation agricole, une centaine de jeunes viennent de bénéficier d’une formation à la conduite et à l’utilisation de tracteurs. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser le secteur tout en créant des opportunités concrètes d’emploi.

Piloté par le ministère de l’Agriculture avec le soutien de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), ce programme de formation répond à une double ambition : accroître la productivité agricole grâce à des outils modernes et faire émerger une nouvelle génération de professionnels qualifiés.

Durant trois mois, les jeunes sélectionnés ont été formés à la conduite, à l’entretien et au dépannage de différents types d’engins : tracteurs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, charrues, entre autres. Il s'agit là d'une réponse concrète au besoin croissant en compétences techniques pour accompagner la transformation du secteur agricole togolais.

Au-delà de l’aspect technique, cette démarche contribue à sécuriser les investissements publics dans le domaine agricole et à garantir une utilisation durable et optimale des équipements mis à disposition. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large d’adaptation aux nouveaux enjeux alimentaires, alors que la demande en produits agricoles ne cesse de croître.