Dix nouvelles unités de transformation agricole en préparation

Les pouvoirs publics, avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD) et d’autres partenaires au développement, préparent l’installation de dix nouvelles unités de transformation agricole sur l’ensemble du territoire.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS).

Avec un financement de 6 millions de dollars de la BAD, le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire tout en développant des chaînes de valeur agricoles solides entre producteurs, transformateurs et commerçants.

Des études techniques sont en cours pour déterminer les modalités de mise en place de ces unités industrielles, qui joueront un rôle clé dans la valorisation des productions locales.

Transformer les produits agricoles locaux pour accroître leur valeur ajoutée et favoriser leur commercialisation, notamment à l’export, en particulier sur le marché régional africain, telle est la finalité du projet.

Les unités industrielles seront notamment spécialisées dans la transformation du riz, des fruits et des légumes, avec des processus intégrant l’emballage et l’étiquetage, afin d’assurer des standards de qualité adaptés aux exigences du commerce régional et international.

En plus de contribuer à la sécurité alimentaire, ces unités devraient avoir un impact direct sur la création d’emplois, en particulier en milieu rural.