FNFI : plus de 1,9 million de crédits et un taux de remboursement record

Le Fonds national de la finance inclusive (FNFI) continue de jouer un rôle moteur dans l’élargissement de l’accès au financement.

À l’issue des neuf premiers mois de l’année 2025, le mécanisme affiche un bilan en nette progression, tant en volume de crédits qu’en performance financière.

Depuis sa création en 2014 jusqu’à début janvier 2025, le FNFI avait déjà permis l’octroi de plus de 1,869 million de crédits pour un montant global de 109,83 milliards de Fcfa.

À fin septembre, ces chiffres sont passés à plus de 1,933 million de crédits pour 116,29 milliards.

Ce bond représente plus de 64 000 crédits supplémentaires accordés en neuf mois, pour une valeur de plus de 6 milliards injectés dans l’économie locale.

Une décennie d’impact

Autre indicateur positif : le taux de remboursement des crédits, qui s'est renforcé, atteignant 94,74 % à fin septembre, contre 93,58 % en janvier. Cette amélioration témoigne de la capacité des bénéficiaires à honorer leurs engagements, mais aussi de l'efficacité des dispositifs d'accompagnement et de suivi.

Malgré ces progrès, le nombre de produits financiers (13) et de partenaires (21) à travers lesquels le FNFI opère reste inchangé sur la période. Cette stabilité peut s’interpréter comme une consolidation de l’offre, mais pose aussi la question de la diversification à venir pour répondre à des besoins en constante évolution.

Le FNFI a pour mission de faciliter l’accès des populations exclues du système bancaire classique à des produits financiers adaptés. En dix ans, il s’est imposé comme un pilier de l’inclusion financière en soutenant à la fois les bénéficiaires directs et les institutions de microfinance partenaires.