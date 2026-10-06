Des logements abordables

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Sévon-Tépé Kodjo Adédzé, a réaffirmé lundi la volonté des autorités de promouvoir des villes mieux planifiées, inclusives et adaptées aux réalités locales.

« Construire des villes durables, c'est aussi veiller à ce que chaque citoyenne et citoyen puisse disposer d'un logement digne et d'un environnement propice à une meilleure qualité de vie », a-t-il déclaré.

Pour la capitale, le gouvernement mise sur le Projet de renouvellement urbain (PRU), qui doit accompagner la transformation et la densification de la ville. Il vise à mieux organiser l'espace urbain, à développer une offre de logements adaptée aux besoins locaux et à renforcer les infrastructures qui améliorent le cadre de vie.

Le PRU prévoit aussi de développer une filière nationale de matériaux de construction locaux. Les autorités poursuivent par ailleurs l'élaboration des codes de l'urbanisme et de la construction, et la restructuration du Centre de la construction et du logement (CCL).