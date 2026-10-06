Rubriques

Tendances:
Développement

Des logements abordables

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Sévon-Tépé Kodjo Adédzé, a réaffirmé lundi la volonté des autorités de promouvoir des villes mieux planifiées, inclusives et adaptées aux réalités locales. 

Sévon-Tépé Kodjo Adédzé © DR

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Sévon-Tépé Kodjo Adédzé, a réaffirmé lundi la volonté des autorités de promouvoir des villes mieux planifiées, inclusives et adaptées aux réalités locales. 

« Construire des villes durables, c'est aussi veiller à ce que chaque citoyenne et citoyen puisse disposer d'un logement digne et d'un environnement propice à une meilleure qualité de vie », a-t-il déclaré.

Pour la capitale, le gouvernement mise sur le Projet de renouvellement urbain (PRU), qui doit accompagner la transformation et la densification de la ville. Il vise à mieux organiser l'espace urbain, à développer une offre de logements adaptée aux besoins locaux et à renforcer les infrastructures qui améliorent le cadre de vie.

Le PRU prévoit aussi de développer une filière nationale de matériaux de construction locaux. Les autorités poursuivent par ailleurs l'élaboration des codes de l'urbanisme et de la construction, et la restructuration du Centre de la construction et du logement (CCL).

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Kara : de l'eau potable pour 45.000 foyers

Kara : de l'eau potable pour 45.000 foyers

La ville de Kara et ses zones périphériques, confrontées à des problèmes récurrents d'approvisionnement en eau potable, vont bénéficier d'un nouveau projet.

Appui au secteur agricole

Appui au secteur agricole

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) a approuvé lundi quatre opérations d'un montant de 390 millions de dollars, destinées à soutenir la croissance économique, la sécurité alimentaire et énergétique, l'industrialisation ainsi que la résilience climatique en Afrique de l'Ouest.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.